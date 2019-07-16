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Dalgıç kadar büyük dev denizanası Cornish kıyılarında görüntülendi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 16.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Eğer daha önce denizanasından korktuğunuzu sanıyorsanız, tekrar düşünün. Çünkü birazdan göreceğiniz deniz anası diğerlerini çok masum bırakabilir.

Dalgıç kadar büyük dev denizanası Cornish kıyılarında görüntülendi!

Sizi sokabilecek ve kaçınılmaz bir şekilde acılara neden olabilecek neredeyse bir yaratık kadar korkunç bu dev denizanası, Cornwall kıyılarında bulundu. O kadar büyüktü ki, yanında bulunan dalgıcın boyutunu tamamen gölgeledi.

Dalgıç Lizzie Daly'nin, 13 Temmuz Cumartesi günü İngiltere'nin Falmouth kentinde devasa deniz anası ile karşılaştı.

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Dalgıç deniz yaratığının vücudu kadar büyük olduğunu ve şimdiye kadar gördüğü türünün en büyüğü olduğunu söyledi.

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Lizzie yaratığı gördükten hemen sonra şunları yazdı:

Dün #WildOceanWeek'i bitirmek için Falmouth'a daldık ve bu devasa denizanası ile karşılaştık!
Yaban hayatı uzmanlarına göre, fıçı denizanası, Birleşik Krallık denizlerinde bulunan en büyük denizanasıdır ve çoğu insanla ilk karşılaşmaları yazın başında karaya çıktıklarında olur.

Deniz canlıları genellikle ilkbaharın sonlarında daha ılık kıyı bölgelerine yönelir ve genellikle Mayıs veya Haziran aylarında, bazen de yüzlercesi İngiliz plajlarında yıkanır. Namlu denizanası insanlar için tehlikeli sayılmaz, ancak sokma kabiliyetine sahiptirler, bu yüzden hayatta olduklarında veya bir plajda görüldüklerinde onlara yaklaşmamaları önerilir. Öldüklerinde hala acıtabilirler.

Biyolog ve vahşi yaşam sunucusu olan Lizzie, Deniz Koruma Topluluğu için para toplarken okyanuslarımızı kutlamayı hedefleyen Vahşi Okyanus Haftası kampanyasının bir parçası olarak daldı.

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Biyolog, serüveni hakkında yaptığı açıklamada:

Seyirciyi benimle yolculuğa çıkarmak istiyorum, böylece hafta boyunca olduğu gibi video ve güncellemeleri canlı olarak yükleyeceğim.

WildOceanWeek, kapınızın önündeki çeşitlilikteki vahşi yaşam ile kendinizi nasıl yakalayabileceğinizi göstermek ve en önemlisi deniz ortamımızı korumanın ön saflarında yer alan kişileri desteklemekle ilgilidir.

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Dalgıcın kampanyası 7 Temmuz'da başladı ve 14 Temmuz'da sona erdi. Bu sırada Lizzie, foklarla dalmaya, mavi köpekbalıklarıyla şnorkelle dalmaya ve denizanaları arasında yüzmeye gitti.

Denizanasının inanılmaz görüntülerini son gününde yakalandı, yedi günlük kampanyasını sona erdirmek için nefes kesen (ama korkutucu) bir yöntemdi.

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