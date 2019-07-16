Dalgıç kadar büyük dev denizanası Cornish kıyılarında görüntülendi!

Sizi sokabilecek ve kaçınılmaz bir şekilde acılara neden olabilecek neredeyse bir yaratık kadar korkunç bu dev denizanası, Cornwall kıyılarında bulundu. O kadar büyüktü ki, yanında bulunan dalgıcın boyutunu tamamen gölgeledi.

Dalgıç Lizzie Daly'nin, 13 Temmuz Cumartesi günü İngiltere'nin Falmouth kentinde devasa deniz anası ile karşılaştı.

Dalgıç deniz yaratığının vücudu kadar büyük olduğunu ve şimdiye kadar gördüğü türünün en büyüğü olduğunu söyledi.

Lizzie yaratığı gördükten hemen sonra şunları yazdı:

Dün #WildOceanWeek'i bitirmek için Falmouth'a daldık ve bu devasa denizanası ile karşılaştık!

Yaban hayatı uzmanlarına göre, fıçı denizanası, Birleşik Krallık denizlerinde bulunan en büyük denizanasıdır ve çoğu insanla ilk karşılaşmaları yazın başında karaya çıktıklarında olur.

Deniz canlıları genellikle ilkbaharın sonlarında daha ılık kıyı bölgelerine yönelir ve genellikle Mayıs veya Haziran aylarında, bazen de yüzlercesi İngiliz plajlarında yıkanır. Namlu denizanası insanlar için tehlikeli sayılmaz, ancak sokma kabiliyetine sahiptirler, bu yüzden hayatta olduklarında veya bir plajda görüldüklerinde onlara yaklaşmamaları önerilir. Öldüklerinde hala acıtabilirler.