Dalında kalan mandalinalardan meyve suyu üretilecek

İlçedeki bahçelerde kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinalar toplama maliyetini karşılamadığı için dalında kaldı.

MEYVE SUYU ÜRETİM TESİSİ

Samandağ Belediyesi hem üreticinin mağdur olmaması hem de ürünlerin değerlendirilebilmesi için meyve suyu üretim tesisi kurma kararı aldı.

Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mandalina bahçelerinde ürünün bir ay önce toplanmış olması gerektiğini ancak düşük fiyatlar nedeniyle dalında kaldığını belirtti.

"ÇİFTÇİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR"

Karaçay, "Berekete bakın ama çiftçi satamıyor. Dalında 2 liraya alıcı bulamayan mandalina, İstanbul'da 30-50 liraya satılıyor. Zirai ilaç fiyatı, nakliye, deprem sonrası ekonomik durum, bir de tarım zararlıları nedeniyle çiftçi gerçekten zor günler yaşıyor" dedi.

"BU SADECE DESTEK DEĞİL, KALICI BİR ÇÖZÜM"

Belediye olarak kuracakları üretim tesisinde mandalinanın bir kısmını işleyeceklerini kaydeden Karaçay, "Bu sadece bir destek değil, mandalinanın değerini yerinde artıracak kalıcı bir çözüm. Ancak gerçekçi olmak gerekir ki bu tesis bile tüm üretimi tek başına tüketemez. Yine de bu adım, üreticinin elindeki ürünü değere dönüştürmek için en güçlü adım olacak. Biz 'hepsini alın' demiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kalıcı çözüm, üreticiyi destekleyen projelerin hayata geçirilmesidir. Alım garantisi olur, destek programı olur, proje olur ama mutlaka bu bölgenin üreticisinin yanında durulması gerekiyor. Eskiden böyle bir tablo görmezdik. Bu bereket, bugün bizim kanayan yaramız. Ama bu üretim tesisi ile en azından Samandağlı üreticinin elindeki ürüne değer katacağız" diye konuştu.