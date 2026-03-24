Dalından kopar kopmaz bitiyor! Bu lezzet için aylarca bekleniyor

Taze bakla, dalından kopar kopmaz tüketilen, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çeken bir sebzedir. Uzmanlara göre, özellikle demir, folat ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olan bakla, vücudun birçok işlevine katkı sağlıyor.

Sedef Karatay Bingül

İster öğle yemeğinde ister akşam yemeğinde, taze bakla hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor.

BAKLANIN FAYDALARI

  • Metabolik süreçleri destekler ve enerji üretimine katkı sağlar
  • DNA sentezi ve onarımını destekler
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kan şekerini düzenler ve kilo verme sürecine yardımcı olur
  • Bağırsak sağlığını korur ve sindirimi kolaylaştırır
  • Demir kaynağıdır; anemi (kansızlık) riskini azaltır
  • A, B, C ve B2 vitaminleri bakımından zengindir; organ fonksiyonlarını destekler
  • Yüksek protein içeriği sayesinde kırmızı et tüketemeyenler için ideal bir alternatiftir
  • Yeşil iç bakla idrar yollarını temizleyici etkiye sahiptir
  • Manganez minerali kemik sağlığını korur; bir fincan bakla içi günlük manganez ihtiyacının üçte birini karşılar Düzenli tüketim osteoporoz ve kemik problemlerini önleyebilir.
  • Yüksek lif içeriği kolesterol birikimini önler ve glikoz seviyelerini dengeler

TAZE BAKLA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 kilogram taze bakla
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet limon suyu
  • Su (baklaları bekletmek için)
  • 1 litre sıcak su

TAZE BAKLA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Baklaları süzgece alıp bol suda yıkayın ve küçük küçük doğrayın.

Üzerini geçecek kadar su doldurun, limon suyu ve unu ekleyip karıştırın. Bu işlem baklaların kararmasını önler.

Düdüklü tencerede doğranmış soğanları pembeleşene kadar sıvı yağda kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından baharatları ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Suda beklettiğiniz baklaları süzün ve tencereye ekleyin, birkaç dakika kavurun.

Kaynamış suyu baklaların üzerini 1-2 parmak geçecek şekilde ekleyin. Tuz ve şekeri karıştırın, düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Normal tencerede pişiriyorsanız süre biraz daha uzun olacaktır.

Servis ederken sarımsaklı yoğurt ile sunabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

BAKLA NASIL YETİŞTİRİLİR?

Bakla yetiştirmek için:

Toprak: Hafif, iyi drene edilmiş toprak tercih edin.

Ekim zamanı: Genellikle ilkbahar sonu veya erken yaz uygundur.

Sulama: Düzenli, fakat aşırıya kaçmadan sulayın.

Bakım: Filizlenme döneminde yabani otlardan arındırın ve destek ipleri ile bitkileri yönlendirin.

BAKLANIN ZARARLARI VAR MI?

Bakla genellikle güvenli olsa da bazı durumlarda dikkat edilmelidir:

Glukozid ve oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı problemi olanlar doktor kontrolünde tüketmelidir.

Uzun süre bekletildikten sonra tüketildiğinde, karaciğer için zararlı hale gelebilir.

Fazla bakla tüketimi gaz ve şişkinliğe yol açabilir.

'Favizm' adı verilen bir genetik durumdan muzdarip olanlar bakla tüketmemelidir; ciddi sağlık sorunları tetikleyebilir.

