Dalından kopar kopmaz bitiyor! Bu lezzet için aylarca bekleniyor

İster öğle yemeğinde ister akşam yemeğinde, taze bakla hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarda yerini alıyor.
Baklaları süzgece alıp bol suda yıkayın ve küçük küçük doğrayın.
Üzerini geçecek kadar su doldurun, limon suyu ve unu ekleyip karıştırın. Bu işlem baklaların kararmasını önler.
Düdüklü tencerede doğranmış soğanları pembeleşene kadar sıvı yağda kavurun.
Salçayı ekleyip karıştırın, ardından baharatları ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.
Suda beklettiğiniz baklaları süzün ve tencereye ekleyin, birkaç dakika kavurun.
Kaynamış suyu baklaların üzerini 1-2 parmak geçecek şekilde ekleyin. Tuz ve şekeri karıştırın, düdüklü tencerenin kapağını kapatın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika pişirin. Normal tencerede pişiriyorsanız süre biraz daha uzun olacaktır.
Servis ederken sarımsaklı yoğurt ile sunabilirsiniz.
Bakla yetiştirmek için:
Toprak: Hafif, iyi drene edilmiş toprak tercih edin.
Ekim zamanı: Genellikle ilkbahar sonu veya erken yaz uygundur.
Sulama: Düzenli, fakat aşırıya kaçmadan sulayın.
Bakım: Filizlenme döneminde yabani otlardan arındırın ve destek ipleri ile bitkileri yönlendirin.
Bakla genellikle güvenli olsa da bazı durumlarda dikkat edilmelidir:
Glukozid ve oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı problemi olanlar doktor kontrolünde tüketmelidir.
Uzun süre bekletildikten sonra tüketildiğinde, karaciğer için zararlı hale gelebilir.
Fazla bakla tüketimi gaz ve şişkinliğe yol açabilir.
'Favizm' adı verilen bir genetik durumdan muzdarip olanlar bakla tüketmemelidir; ciddi sağlık sorunları tetikleyebilir.
