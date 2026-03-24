YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kahve ve çayı geride bıraktı! Gün boyu enerji veren sabah içeceği

Sabah saatlerinde enerji kazanmak için en sık tercih edilen içecekler arasında yer alan kahve ve çayın etkisinin kısa süreli olabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, son dönemde kafein içermeyen ve enerjiyi gün içine daha dengeli yayabildiği ifade edilen alternatif bir içeceğe dikkat çekiyor.

Sabah rutininin vazgeçilmezleri arasında bulunan kahve ve çay, hızlı bir uyanıklık sağlasa da etkisinin geçmesiyle birlikte yorgunluk hissini artırabiliyor. Bu nedenle son dönemde, kafein içermeyen ve vücudu daha dengeli şekilde desteklediği belirtilen içecekler öne çıkmaya başladı.

Bu alternatifler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise limon ve zerdeçal eklenmiş ılık su oldu. Uzmanlara göre bu karışım, uyarıcı bir etki yaratmadan vücudun temel sistemlerini harekete geçirebiliyor.

BİRÇOK FAYDASI VAR

Beslenme ve yaşam tarzı üzerine yapılan değerlendirmelerde, limonlu ve zerdeçallı ılık suyun özellikle metabolizma, sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici rol oynadığı ifade ediliyor. Limonun içerdiği sitrik asidin sindirim enzimlerini aktive ederek besinlerin daha verimli kullanılmasına katkı sağladığı, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin maddesinin ise antioksidan etkisiyle öne çıktığı aktarılıyor.

Kafein içeren içeceklerin kısa sürede enerji verdiği ancak ardından ani düşüşlere yol açabildiği biliniyor. Uzmanlar, limon ve zerdeçal karışımının ise daha yavaş etki gösterdiğini ve enerjinin gün içine dengeli biçimde yayılmasına yardımcı olabileceğini vurguluyor. Bu yönüyle özellikle sabah saatlerinde yoğun kafein tüketmek istemeyenler için alternatif bir başlangıç sunduğu belirtiliyor.

NASIL HAZIRLANIYOR?

Söz konusu içeceğin hazırlanışı ise oldukça basit. Bir bardak ılık suya yarım limon suyu ve çeyrek çay kaşığı zerdeçal ekleniyor. İsteğe bağlı olarak karışıma bir tutam karabiber veya zencefil de ilave edilebiliyor. Karışımın genellikle kahvaltıdan önce tüketilmesi öneriliyor.

Uzmanlar, bu tür içeceklerin tek başına mucizevi etkiler beklenerek tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Dengeli beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı sonuçlar verebileceği ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu yıl erken çıktı! Kilosu 150 TL ama faydaları için kapış kapış gidiyorBu yıl erken çıktı! Kilosu 150 TL ama faydaları için kapış kapış gidiyor
2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük2 bin yıldır yetişiyor! Bu meyveden yapılan tatlıya ilgi büyük

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Orta Doğu'da kaos daha da büyüdü! 'Saldırmayacağız' dedikleri yeri vurdular

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Pancu'dan sürpriz açıklama! G.Saray'ın istediği ismi duyurdu

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Cinayette Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.