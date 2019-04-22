Damar sağlığını korumak için 7 önlem

Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Mehdi Zengin, bir "damar hastalığı“ olarak kabul edilen diyabetin neden olduğu kalp ve damar problemleri hakkında bilgi verdi.

KALP DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Diyabet toplumda hızla yaygınlaşmakta ve her 3 erişkinden birini etkilemektedir. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunmakta ve diyabet gelişimi açısından risk grubunda olanların da bu sayıya ulaşması beklenmektedir. Diyabet neden olabileceği organ hasarlarının yanı sıra kalp ve damar problemlerinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Şeker hastalarının %65'inin yaşam kaybı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Diyabet tanısı almış hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi altında olmaları gerekir. Ancak buna rağmen bile bu hasta grubunun düzenli aralıklarla damar sağlığı için bir uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşımaktadır.

DİYABET BİR ÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR