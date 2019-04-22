Damar sağlığını korumak için 7 önlem

Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Mehdi Zengin, bir "damar hastalığı“ olarak kabul edilen diyabetin neden olduğu kalp ve damar problemleri hakkında bilgi verdi.
KALP DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ
Diyabet toplumda hızla yaygınlaşmakta ve her 3 erişkinden birini etkilemektedir. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunmakta ve diyabet gelişimi açısından risk grubunda olanların da bu sayıya ulaşması beklenmektedir. Diyabet neden olabileceği organ hasarlarının yanı sıra kalp ve damar problemlerinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Şeker hastalarının %65'inin yaşam kaybı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Diyabet tanısı almış hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi altında olmaları gerekir. Ancak buna rağmen bile bu hasta grubunun düzenli aralıklarla damar sağlığı için bir uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşımaktadır.
DİYABET BİR ÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR
Diyabet, damar yapısını bozan ve bununla birlikte yalnızca kalp damar problemleri değil pek çok hastalığa da davetiye çıkaran bir hastalıktır. Kalbi besleyen damarlar tıkandığında enfarktüs, beyin damarları tıkandığında inme ve felç, böbrek damarları etkilendiğinde böbrek yetersizlikleri ve göz damarları zarar gördüğünde de göz içi kanama ile görme kayıpları ortaya çıkmaktadır.
Diyabete bağlı gelişen hastalıklar şunlardır;
Damar sertliği: Yüksek tansiyonun oluşmasına neden olur.
Koroner kalp hastalığı: Kalp damarlarının yaygın olarak tutulması ve kalp krizine neden olabilir.
Diyabetik kardiyomiyopati: Kalp kaslarında zayıflamaya ve kalp yetmezliğine yol açar.
İnme: Beyne giden damarların tutulması ani gelişen inme veya beyin kanaması sebebidir. Diyabeti olan hastaların ortalama %13'ünün (yaşı 65'ten küçük olan ) bir felç atağı geçirdiği saptanmıştır.
Böbrek yetmezliği: Diyalize giren hastaların %35'i diyabet hastalarıdır. Diyabet ve böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda kalp damar hastalığı daha hızlı ilerler.
DAMAR SAĞLIĞINIZ İÇİN 7 ALTIN KURALA DİKKAT EDİN
1.Kiloluysanız, düzenli beslenme ile kilo verin.
2.Dengeli ve düzenli beslenin, özellikle Akdeniz mutfağını tercih edin.
3.Glisemik indeksi yüksek olan şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durun.
4.Günde 25-30 dakikalık yürüyüşler yapın veya yüzün.
5.Damar sağlığı için risk oluşturan; sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi faktörleri ortadan kaldırmaya çalışın.
6.Stres varlığını kontrol altına almaya çalışın.
7.Yılda en az 2 kez damar sağlığı kontrollerinizi yaptırın.
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum