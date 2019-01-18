Damat adayı, Zuhal Topal'a 10 bin TL manevi tazminat ödeyecek

Zuhal Topal, geçtiğimiz yıl Şubat ayında, program sırasında “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile sosyal medya hesabından damat adayına destek veren Seda Sayan ile o dönem nişanlı olduğu Erkan Çelik’e 130 bin TL’lik tazminat davası açtı. Topal, dava dilekçesinde Zekeriya Atak'ın terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ileri sürdü. Seda Sayan ve o tarihte nişanlısı olan Erkan Çelik’in “Programını yok etmek için karalama kampanyası başlattıklarını” iddia etti. Sunucu dilekçesinde, “Aleyhimde başlatılan linç kampanyası sonrası korkudan evden çıkamaz hale geldim” dedi.

İFTİRA DAVALARI DEVAM EDİYOR

Seda Sayan ve Erkan Çelik’in avukatı Altın Mimir’in iddiaların gerçek dışı olduğunu savunarak, reddini istediği davanın dün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmasına Zuhal Topal'ın avukatı ile Sayan ve Çelik'in avukatı Mimir katıldı. Damat adayı Zekeriya Atak'ın Seda Sayan ve Erkan Çelik'e zincirleme hakaret suçundan yargılandığını davada, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten mahkeme Erkan Çelik ile Zekeriya Atak'ın ayrıca Argun Korhan Saygıner, Fatih Portakal, Zeynep Esra Peker ve Zuhal Topal'a iftira suçundan yargılandıklarını da bildirdi.