Damdaki Kemancı müzikali provalarından ilk görüntüler ortaya çıktı!

Broadway’in en çok ses getiren ve en sık sahnelenen eserlerinden biri olan Damdaki Kemancı’nın Zorlu PSM prodüksiyonu, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor... Zorlu PSM’nin ilk Türkçe müzikal prodüksiyonu olan, Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle hayata geçirdiği Damdaki Kemancı’nın 2 Ocak’ta gerçekleşecek prömiyeri için provalar tüm hızıyla sürüyor.

Orkestra müzikleri, Broadway’de olduğu gibi canlı yapacak...

Damdaki Kemancı müzikali, haftalar süren provaların sonunda, birbirinden değerli yaklaşık 50 sanatçı ve canlı orkestra ile Zorlu PSM sahnesine çıkacak. Bu proje için metni usta yorumunu katarak yeniden çeviren Mehmet Ergen, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini üstleniyor.

Başrollerini yetenekli oyuncular Binnur Kaya ve Mehmet Ali Kaptanlar’ın paylaştığı müzikal, “Ah Bir Zengin Olsam” ve “Aşık Mısın?” gibi müzikal repertuarının klasikleşen şarkılarının yanı sıra herkesin içini ısıtacak ritim ve ezgileriyle, Zorlu PSM’ye renk katacak. Yeni yılda izleyicilerle buluşacak olan müzikalin provaları tüm hızıyla sürüyor.

Damdaki Kemancı müzikalinin biletleri, Zorlu PSM gişelerinde ve www.biletix.com adresinde satışta.