Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Kurabiye canavarı bunu beğendi!

Yaşı küçük olanların damla çikolatalı cookie tarifi olarak söylediği nefis kurabiye, özellikle bir bardak sütle harika uyum sağlıyor. Ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sevdiklerinizi ziyarete giderken bir paket hazırlayabilir veya tatlı krizlerini bastırmak için hızlıca yapıp fırına atabilirsiniz. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay damla çikolatalı kurabiye, ani misafir baskınlarının en lezzetli kurtarıcılarından biridir. Az malzemeyle harikalar yaratmaya hazırsanız tarife geçelim.
Afiyet olsun.
Kurabiye için kullanacağınız unu mutlaka eleyin.
Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkardıktan sonra bekletmeden hızlıca şekil vererek fırına verin.
Damla çikolatalı kakaolu kurabiye tarifi yapmak isteyenler; kurabiye hamurunun içine 25 gram kakao dökerek kakaolu damla çikolatalı kurabiye elde edebilirler.
Damla çikolatalı kurabiyeyi ılık veya soğuk olarak geniş bir tabakta sunabilirsiniz. Ne de olsa bir tane yiyen bir tane daha isteyecek.
Çay ve kahveyle birlikte yenebilecek olan damla çikolatalı kurabiyenin en güzel eşlikçisi bir bardak süttür.
Bir tanesi ortalama 75 gram olan damla çikolatalı kurabiye 350 kaloridir.
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