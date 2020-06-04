Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Kurabiye canavarı bunu beğendi!

Yaşı küçük olanların damla çikolatalı cookie tarifi olarak söylediği nefis kurabiye, özellikle bir bardak sütle harika uyum sağlıyor. Ağızda dağılan damla çikolatalı kurabiye tarifi ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sevdiklerinizi ziyarete giderken bir paket hazırlayabilir veya tatlı krizlerini bastırmak için hızlıca yapıp fırına atabilirsiniz. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay damla çikolatalı kurabiye, ani misafir baskınlarının en lezzetli kurtarıcılarından biridir. Az malzemeyle harikalar yaratmaya hazırsanız tarife geçelim.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket tereyağ

1 tane yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

NEFİS DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine bir yumurtayı kırarak, çırpmaya devam edin.

1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek mikserle karıştırmaya devam edin.

2 su bardağı unu ve 1 su bardağı damla çikolayı da harcın içine dökerek elinizle yoğurmaya başlayın.

Hazırladığınız hamurun üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık yarım saat buzdolabında bekletin.

Kurabiyeleri pişirmek için kullanacağınız fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serin.

Buzdolabından çıkardığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak, hızlıca şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kurabiye için kullanacağınız unu mutlaka eleyin.

Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkardıktan sonra bekletmeden hızlıca şekil vererek fırına verin.

DAMLA ÇİKOLATALI KURBİYE ÇEŞİTLERİ

Damla çikolatalı kakaolu kurabiye tarifi yapmak isteyenler; kurabiye hamurunun içine 25 gram kakao dökerek kakaolu damla çikolatalı kurabiye elde edebilirler.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE SUNUMLARI

Damla çikolatalı kurabiyeyi ılık veya soğuk olarak geniş bir tabakta sunabilirsiniz. Ne de olsa bir tane yiyen bir tane daha isteyecek.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYENİN YANINA İYİ GİDER

Çay ve kahveyle birlikte yenebilecek olan damla çikolatalı kurabiyenin en güzel eşlikçisi bir bardak süttür.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE KAÇ KALORİ?

Bir tanesi ortalama 75 gram olan damla çikolatalı kurabiye 350 kaloridir.

