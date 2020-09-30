Damla Ersubaşı boşanır boşanmaz imajını değiştirdi! Bambaşka oldu

Bir dönem 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 468 bini aşkın takipçisi olan Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirdi.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Genç oyuncu sarı saçlarını büyük bir değişim yaparak koyu renge boyattı.



Eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde alan oyuncu, saçlarını koyu renge boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, " Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı, takipçilerini ikiye böldü. Sevenlerinin bir kısmı tarz olduğunu belirtirken bir kısmı da, "Bence eski rengi daha güzeldi. Bu renk seni yaşından büyük göstermiş" yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz ay şiddet gördüğü için eşi Mustafa Can Keser'den boşanan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Damla Ersubaşı, geçtiğimiz haftada yüzündeki ufak morluklarla gündeme gelmişti. Ersubaşı "Yüzüme botoks yaptırdım, yeni olduğu için morluk oldu. Başka herhangi bir durum yok" demişti.



