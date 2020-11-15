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Damla Ersubaşı değişimini böyle açıkladı! 'Estetik değil, photoshop'

15.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Damla Ersubaşı değişimini böyle açıkladı! 'Estetik değil, photoshop'

Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu olarak hayatımıza giren Damla Subaşı değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Subaşı değişiminin sebebinin estetik olmadığını iddia etti.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, takipçilerinin sorularını yanıtladı. İki çocuk annesi olan Ersubaşı, "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez. Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu.

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Damla Ersubaşı, "Burnun zaten estetikli" yorumunu yapan bir takipçisine ise, "Yoo, değil. Sadece güzel photoshop yapıyorum" cevabını verdi.

Damla Ersubaşı göğüs estetiği yaptırdığını da itiraf ederek doktorunun adını takipçileriyle paylaştı.

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