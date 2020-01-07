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  4. Damla Ersubaşı estetik iddialarına yanıt verdi: Dudaklarım dolgu değil!

Damla Ersubaşı estetik iddialarına yanıt verdi: Dudaklarım dolgu değil!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Damla Ersubaşı, Çiğdem Koç'un Youtube kanalına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan oyuncu, dudaklarının dolgu olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

Damla Ersubaşı estetik iddialarına yanıt verdi: Dudaklarım dolgu değil!

'Sihirli Annem' dizisiyle yıldızı parlayan ardından oyunculuğa ara veren Damla Ersubaşı, hamileyken ihanete uğradığı iddiaları ile çok konuşulmuştu.

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Ardından eşiyle arasını düzelten Ersubaşı, bir ay önce ikinci kızını kucağına almıştı. "Doğum kiloları nasıl verdin?” sorusuna Ersubaşı; “Zaten çok kilo almadım. Sağlıklı beslendim. Şimdi birkaç kilo fazlam var. Önemli olan bebeğin sağlığı onu emzirmek için sağlıklı besleniyorum” dedi.

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Herkesin merak ettiği "dudaklarında estetik var mı?" sorusuna da samimiyetle cevap veren güzel oyuncu, "Herkes öyle zannediyor kesinlikle doğal, dolgu yaptırmadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı estetik

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