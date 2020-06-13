MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Ersubaşı evliliği hakkında konuştu! Boşanıyor mu?

Damla Ersubaşı evliliği hakkında konuştu! Boşanıyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Esra Balamir ile görüntülendi. Ersubaşı, evliliği ve 'üçüncü çocuk' sorularına yanıt verdi.

Damla Ersubaşı evliliği hakkında konuştu! Boşanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde eşini sosyal medya hesabından silen oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile aralarındaki buzları eritmişti.

2711080_f524b2052ab2306e4d347937abfecc8d_640x640

'EVLİLİĞİMİZ STABİL'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ersubaşı önceki gün Esra Balamir ile birlikte alışveriş yaptı. Oyuncu gazetecilerin "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Evliliğimiz stabil gidiyor. Şu an için bir sorun yok eşim benim için güzel şeyler yapıyor. Spor yapıyor, zayıflıyor benim minik kuşum." dedi.

2711080_7a722f716cdff032e834fd2cc6880662_640x640

Üçüncü çocuğu düşünüp düşünmedikleri soruları üzerine Ersubaşı, "Üçüncü bebeği düşünmüyorum şu an iki çocuğumu güzel bir şekilde büyütmeyi düşünüyorum." cevabını verdi.

2711080_f1aa1638b6382800998493c5aa7988c9_640x640

Ersubaşı eşiyle sorunlar yaşadığı dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Çok büyük krizler yaşamadık eşimle. Şu an ihanet gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama ‘boşandık’ diye bir şey söz konusu değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
'Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar' Ben yemem''Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar' Ben yemem'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Aydemir Akbaş: Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem

'Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar' Ben yemem'

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü!

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü!

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Kuzeni soyadını değiştirdi! Nedeni ise....

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 12 Haziran Cuma Survivor 2020’de Bil Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor'da eğlenceli anlar!

Survivor Evrim oyun alanında gözyaşlarına boğuldu! Yasin'den tepki geldi

Gözyaşlarına boğulan Evrim'e Yasin'den tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.