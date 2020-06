Damla Ersubaşı evliliği hakkında konuştu! Boşanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde eşini sosyal medya hesabından silen oyuncu Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile aralarındaki buzları eritmişti.

'EVLİLİĞİMİZ STABİL'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ersubaşı önceki gün Esra Balamir ile birlikte alışveriş yaptı. Oyuncu gazetecilerin "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna, "Evliliğimiz stabil gidiyor. Şu an için bir sorun yok eşim benim için güzel şeyler yapıyor. Spor yapıyor, zayıflıyor benim minik kuşum." dedi.

Üçüncü çocuğu düşünüp düşünmedikleri soruları üzerine Ersubaşı, "Üçüncü bebeği düşünmüyorum şu an iki çocuğumu güzel bir şekilde büyütmeyi düşünüyorum." cevabını verdi.

Ersubaşı eşiyle sorunlar yaşadığı dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

Biraz sorunlar yaşadık, karantinanın da etkisi var. Şu an ‘boşandık’ diye bir şey demiyorum. Ama sorunlarımız oldu çözdük gibi… Eşim ile aynı evde kalıyoruz. Tartışma nedenimiz ihanet değil. Bu süreçte her şey insanın gözüne batıyor, birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Çok büyük krizler yaşamadık eşimle. Şu an ihanet gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Evet, birlikte çözmemiz gereken sorunlarımız var ama ‘boşandık’ diye bir şey söz konusu değil.