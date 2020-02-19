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Damla Ersubaşı'ndan 'Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun' sözlerine yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser ile mutlu bir evlilik sürdüren Damla Ersubaşı, bir takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" sözlerine yanıt verdi. Ersubaşı, "Kocamın cüzdanı inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde konuştu.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi.

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Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi.

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İHANET İDDİALARININ ARDINDAN BUZLAR ERİDİ

Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa bir süre sonra eşiyle barıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

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"SEN BU ADAMIN CÜZDANINI SEVİYORSUN"

Bir takipçisi Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı.
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"İNŞALLAH KOCAMIN CÜZDANI ÇOK KABARIK OLUR"

Ersubaşı ise o takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam gayet normal...Abartılacak ne var. Yaşı yaşına boyu boyuna uygun. İnsanların ilişkilerine burnunuzu sokup durmayın. Seven seviş sana ne?
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