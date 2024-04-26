Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde köstebek skandalı! Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlarıyla yemek yiyip masaj salonuna gittiler

Firari gazeteci Erk Acarer yaptığı yayında Ayhan Bora Kaplan'ın ifadelerinin kendisine emniyetten gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda ifadelerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden gönderildiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri bilgi sızdırma olayıyla ilgili çalışma yürütürken başka bir köstebek olayı patlak verdi.

YEMEK YİYİP MASAJ SALONUNA GİTTİLER

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün lideri Bora Kaplan'ın İzmir cezaevinde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli rütbeli polisler M.İ, M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısının şoförlüğünü yapan Y.Ö. ile C.Y. cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından iddiaya göre Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Yapılan bütün görüşmeler MİT ve Emniyet İstihbaratın takibine düştü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın fotoğraf ve video görüntüleriyle ortaya çıkmasının ardından iki polis memurunun emekli olmaları istendi. Rütbeli polisler de Organize Şubeden gönderildi. Olayla ilgili hiçbir soruşturma başlatılmadığını fark eden İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara Emniyetine müfettişler gönderildi. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturmanın ardından olayın adli soruşturmaya da dönüştürülmesinin beklendiği öğrenildi.





