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  4. Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! 'Hamileydim acımadınız'

Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! 'Hamileydim acımadınız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:19 | Son Güncelleme

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazanan Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından takipçisine ettiği küfürle gündeme geldi.

Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! 'Hamileydim acımadınız'

Sihirli Annem'de oynadığı Tuğçe karakteriyle iz bırakan Damla Ersubaşı, 2016 senesinde işletmeci Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. İki çocukları olan çiftin ilk kızları Zehra 2017, ikinci kızları Zeynep Nisa bir ay önce dünyaya geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser'in gece kulübünde bir kadınla görüntülenmesi üzerine ihanet iddiaları gündeme geldi.

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Çıkan haberler üzerine açıklama yapan Keser, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyayı aktif kullananlar arasında yer alan Damla Ersubaşı, bu sefer takipçisine ettiği küfürle gündeme geldi. Takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını veren Ersubaşı, tepki çekti.

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Ersubaşı, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Hamileydim acımadınız" diyerek yazısına başlayan Ersubaşı, "Herkes dönsün, kendine baksın önce. Sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!" diyerek tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı Sihirli Annem Tuğçe Mustafa Can Keser

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