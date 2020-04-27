Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser evliliğinde yeni kriz

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise dört önce dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ersubaşı, kızı ve eşi ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyordu ancak şaşırtan bir gelişme yaşandı.

"AYRILDILAR MI?"

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Çiftin birlikte yer aldıkları fotoğrafları da silmesi "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

İkili, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.

İHANET İDDİASI

Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı günlerde ihanet haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser'in geçtiğimiz aylarda gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Damla Ersubaşı da konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ersubaşı, "Kendisi açıklama yaptı. Konuşacak pek bir şey yok. Arada ben sinirlenince takipten çıkarım" diyerek barıştıklarının sinyalini vermişti.



