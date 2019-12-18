Damla Sönmez, Altın Küre Ödülleri'nde aday oldu

Damla Sönmez’in Aisha rolü ile başrolünü üstlendiği “I Am You” filmi 77. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Yabancı Filmler dalında aday oldu. Filmde, Afganistan’daki bir ailenin Berlin’e varma çabası anlatılıyor. Oyuncu Damla Sönmez, filmde kızının özgür yaşaması için her türlü mücadeleye girmeye hazır bir doktoru oynuyor.

“I am You” oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Cansu Tosun, Hakan Aydın, Emre Çetinkaya, Ali Aksöz, Kaan Songun, Ushan Çakır, Defne Samyeli gibi oyuncuların olduğu “I Am You” filminin çekimleri İstanbul’da tamamlandı.

Ödüllerde “I am You” filmi ile aynı kategoride yarışan Fransız-Alman-Türk-Lüksemburg ortak yapımı olan, Damla Sönmez’in “Sibel” filmi de yer alıyor.



