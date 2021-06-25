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Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimdir? Dangal ne demek?

25.06.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dram ve spor türünde yayınlanan Hint yapımı Dangal fimi, yayınlandığı her an sinemaseverlerin ilgilini çekti. Nitesh Tiwari’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Dangal filminde güreşçi bir baba karakterine hayat veren Aamir Khan, kızlarını iyi bir güreşçi olması için eğitiyor.

Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimdir? Dangal ne demek?

Hindistan yapımı Dangal filmi, sinemada yayınlandığı ilk günden itibaren en çok izlenerek gişe rekoru kırmıştı. Hintli Mahavir Singh Phogat’ın hikâyesini konu edinen Dangal filminde Mahavir Singh Phogat, sıkı bir bir güreş hayranıdır. Kızlarına baskı yaparak onlara güreş öğretmeye karar verir. Hikâye de bu noktadan sonra başlar…

DANGAL FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hindistan’ın 3 farklı bölgesinde çekilen Dangal filmi, Ludhiana, Pune ve Delhi'de kayıt altına alındı.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Yönetmenlik koltuğunda Nitesh Tiwari'nin oturduğu Hint yapımının başrollerinde Sakshi Tanwar, Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Vivan Bhatena
Rohit Shankarwar
2 numaralı erkek dövüşçü rolünde Kaustubh Pile
Aparshakti Khurrana
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimdir? Dangal ne demek?

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal filmi, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikâyesini konu ediniyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye kararlıdır. İki kız, Geeta Phogat, Babita Kumari çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler.

Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı oldu. Geeta Phogat, 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak, güreşte ödül kazanan ilk kadın güreşçi olma unvanını eline alırken, kız kardeşi Babita ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç kadın, güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor.

Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimdir? Dangal ne demek?

DANGAL NE DEMEK?

Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim olan Dangal, Türkçe'de Güreşen Kişiler anlamına gelir.


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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Aamir Khan
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