Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin oyuncuları kimdir? Dangal ne demek?

Hindistan yapımı Dangal filmi, sinemada yayınlandığı ilk günden itibaren en çok izlenerek gişe rekoru kırmıştı. Hintli Mahavir Singh Phogat’ın hikâyesini konu edinen Dangal filminde Mahavir Singh Phogat, sıkı bir bir güreş hayranıdır. Kızlarına baskı yaparak onlara güreş öğretmeye karar verir. Hikâye de bu noktadan sonra başlar…
Hindistan’ın 3 farklı bölgesinde çekilen Dangal filmi, Ludhiana, Pune ve Delhi'de kayıt altına alındı.
Yönetmenlik koltuğunda Nitesh Tiwari'nin oturduğu Hint yapımının başrollerinde Sakshi Tanwar, Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Vivan Bhatena
Rohit Shankarwar
2 numaralı erkek dövüşçü rolünde Kaustubh Pile
Aparshakti Khurrana
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
Dangal filmi, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikâyesini konu ediniyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye kararlıdır. İki kız, Geeta Phogat, Babita Kumari çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler.
Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı oldu. Geeta Phogat, 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak, güreşte ödül kazanan ilk kadın güreşçi olma unvanını eline alırken, kız kardeşi Babita ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç kadın, güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor.
Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim olan Dangal, Türkçe'de Güreşen Kişiler anlamına gelir.
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