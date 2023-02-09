Daniel Pancu, kaleye geçtiği Fenerbahçe maçındaki eldivenlerini depremzedeler için satıyor!

Hafta başından beri Türkiye'yi yasa sürükleyen depremlerde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken her geçen saat bilanço da ağırlaşıyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardım harekatı devam ederken, arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Spor camiası, depremin ilk gününden itibaren birlik oldu ve gelen yardımları afet bölgesine ulaştırmaya başladı. Yüzlerce tırı yola çıkaran kulüpler çalışmalarına devam ederken, eski futbolcu Daniel Pancu'dan da alkış alan bir hamle geldi.

KADIKÖY'DE KALEYE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pancu, 2005 yılında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta kaleye geçmiş ve bir süre boyunca siyah - beyazlı takımın kalesini savunmuştu.

O MAÇTAKİ ELDİVENLERİNİ SATMAK İSTİYOR

Daniel Pancu; Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile temasa geçip, o karşılaşmada giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmak ve toplanan paranın afet bölgesine ulaştırılmasını istediğini açıkladı.

Efsane futbolcunun bu hareketi kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

