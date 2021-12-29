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Daniel Radcliffe, Hogwarts’a Dönüş (Return to Hogwarts) bölümü öncesinde samimi bir itiraf yaptı

29.12.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter serisinin 20. yılına özel olarak yayınlanacak Hogwarts’a Dönüş (Return to Hogwarts) bölümü öncesinde başrol oyuncusu Daniel Radcliffe samimi bir itirafta bulundu. Henüz 11 yaşındayken Harry Potter setine adım attığını dile getiren Radcliffe, "İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı, ilk kız arkadaşlarım buradaydı. Her şey bir yerde Potter setinden çıkıyor" dedi.

Daniel Radcliffe, Hogwarts’a Dönüş (Return to Hogwarts) bölümü öncesinde samimi bir itiraf yaptı

Harry Potter’ın sevilen oyuncuları 1 Ocak 2022’de yayınlanacak Hogwarts’a Dönüş (Return to Hogwarts) isimli özel bölümüyle yeniden seyircisini selamlayacak. Dünyanın en büyük hayran kitlelerinden birine sahip olan serinin oyuncuları özel bölümde ilk öpücükleri, korkunç saç kesimleri ve diğer anılarını anlatacak.

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“HAYATIM HARRY POTTER İLE BAĞLANTILI”

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda, serinin başrolünde oynayan Daniel Radcliffe, hayatının her parçasının Haryy Potter ve Leavesden ile bağlantılı olduğunu dile getirdi. Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 32 yaşındaki oyuncu, filmlerde dağınık görünüm elde etmek için kendine ve Rupert Grint'e (Ron Weasley) saçlarını uzatmalarının söylendiği zaman hakkında da konuştu.

Radcliffe, saçlarının uzatılması istendiğinde, "Biz de "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bizi böyle bırakmayacaksınız değil mi? Bu filmde gençliğe adım atıp kızlarla çıkmamız gerekiyordu!. Böyle olmayacak, değil mi?' dedik. Bu yüzden, bunu fark ettiğimizde epey harap olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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