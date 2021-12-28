Harry Potter yıldızını görenler tanıyamadı! 20 yıl sonra aile fotoğrafını yayınladı, hayranları şaşkınlık yaşadı

37 yaşındaki Will Theakston, JK Rowling'in ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın (2001) film uyarlamasında rol aldı. Oyuncu, Quidditch sahnelerinde Slytherin'in arayıcısı olan Terence Higgs'i canlandırdı.

HAYRANLARI TANIYAMADI

Harry Potter filminin genç yıldızı Will Theakston, Noel’de üç kişilik ailesiyle gençliğinden tamamen farklı görünen bir dizi fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Oyunculuk kariyerine son vererek eğitim hayatına geri döndüğünü ifade eden Will Theakston, eşi ve oğluyla birlikte sakin bir hayat sürdüyor. Sosyal medya hesabından sıklıkla ailesiyle ilgili paylaşımlar yapan ve özel hayatının detaylarını gösteren Will Theakston’un 20 yıl içindeki değişimine hayranlarını bir hayli şaşırttı.



