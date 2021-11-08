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Danla Bilic'i kahreden haber! "Çok erken bıraktın beni..."

08.11.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği makyaj videolarıyla gençlerin beğeni ve ilgisini kazanan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, 5,6 milyon takipçili Instagram hesabında, çok sevdiği kedisi Patates'i kaybettiğini duyurdu. "Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım çok ani bıraktın beni" notuyla kedisinin fotoğraflarını paylaşan Biliç, Patates'i İzmir depreminde sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine sahiplenmişti.

Danla Bilic'i kahreden haber! "Çok erken bıraktın beni..."

Çektiği Youtube videoları ile izleyenlerinin gönlüne taht kuran sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini kahreden haberi Instagram takipçileriyle paylaştı. İzmir depreminde sahibinin ölmesi üzerine sahiplendiği kedisi Patates'in öldüğünü duyuran Biliç, Patates'in fotoğraflarının altına duygularını anlatan bir not iliştirdi.

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Danla Biliç, İzmir depreminde sahibi ölen Patates'i kendisi sahiplenmişti.

"UMARIM SENİ MUTLU EDEBİLMİŞİMDİR"

İzmir depreminde sahibi vefat edince Patates ismini verdiği bu kediyi sahiplenen Biliç, kedisinin farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

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"Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine klinikteki yatağında sana sakalar yaptım, göbeğini ısırdım yine sinir ettim seni.

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Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün. Bana hayatım boyunca unutmayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates seni gören herkeste bilir ki sen çok özel bir kedisin."

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"İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir seni çok seviyorum oğlum"

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Danla Bilic
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