Danla Bilic ile Poyraz Teoman çifti ihanet yüzünden mi ayrıldı? Gecelerde bakın kiminle yakalandı

Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

AYRILIK SONRASI GECELERE AKTI

Danla Bilic ile yollarını ayıran Poyraz Teman, önceki akşam Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

Bu görüntü sonrası, "Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti?" sorusu akıllara geldi.





