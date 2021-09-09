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  4. Danla Bilic ile Poyraz Teoman çifti ihanet yüzünden mi ayrıldı? Gecelerde bakın kiminle yakalandı

Danla Bilic ile Poyraz Teoman çifti ihanet yüzünden mi ayrıldı? Gecelerde bakın kiminle yakalandı

09.09.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da yayınladığı videolarla adını milyonlara duyuran Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Poyraz Teoman’la olan ilişkisini noktalamıştı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin sessiz sedasız ayrılığı çok şaşırtmıştı. Poyraz Teoman, ünlü fenomeni çabuk unuttu. Poyraz Teoman bakın kiminle yakalandı.

Danla Bilic ile Poyraz Teoman çifti ihanet yüzünden mi ayrıldı? Gecelerde bakın kiminle yakalandı

Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

AYRILIK SONRASI GECELERE AKTI

Danla Bilic ile yollarını ayıran Poyraz Teman, önceki akşam Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

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Bu görüntü sonrası, "Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti?" sorusu akıllara geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Poyraz Teoman
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