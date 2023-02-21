Danla Bilic'in isyanı sonrası Cemal Can Canseven paylaştı! "Linç kültürüne zemin hazırlanıyor"

Kahramanmaraş depreminin şoku ve acısı henüz atlatılmamışken Türkiye Hatay'da gerçekleşen 6,4 depremi ile yeniden sarsıldı. Bu süreçte AHBAP ve Oğuzhan Uğur'un ekibiyle yardım çalışmalarına katılan Danla Bilic deprem haberini iş yemeğinde aldı.

Beyaz TV muhabiri yemek sonrası Danla Bilic'e "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" deyince fenomen bu sözlere tepki gösterdi.

DANLA BİLİC'İN YANITI GÜNDEMDE!

"Bi' tarafınız yiyorsa bu soruları muhatabına sorun" şeklinde tepki gösteren Danla Bilic'e arkadaşı Cemal Canseven'den destek geldi.

Survivor şampiyonu bu anları paylaşarak şunları söyledi:

"Yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış sorular. Bazıları baştan sona yanlış! Yine sorulan sorularla linç kültürüne zemin hazırlanıyor. Düşünmeniz gereken daha önemli şeyler var. Damla gece gündüz yardım etmek için çabalıyor."





