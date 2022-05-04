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Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic, Yusuf Engin'le yeniden barıştığını duyurdu

04.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin'in kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Kozmetik ve makyaj videoları yayınlayarak büyük bir üne kavuşan Danla Bilic, bir dönem sevgili olup ayrıldığı Yusuf Engin'le yeniden aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Peki, Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşındadır?

Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic, Yusuf Engin'le yeniden barıştığını duyurdu

Danla Bilic eski sevgilisi Yusuf Engin'le yeniden aşk yaşamaya başladığını duyurdu. Fenomen ismin takipçileri Yusuf Engin'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğunu internet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki, Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşındadır?

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Danla Bilic, Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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TEKRAR BARIŞTIKLARINI DUYURDU

Danla Bilic, attığı tweetle tüm takipçilerini şaşırttı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye soran fenomen isim, Yusuf Engin ile 4 aylık ayrılığın ardından yeniden barıştığını duyurdu.

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YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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