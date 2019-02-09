Danla Bilic'ten olay açıklama! 'Çok ünlü ve evli bir erkek...'

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın konuğu oldu. Danla Bilic, Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalında ilginç açıklamalar yaptı.

Danla Bilic, bir doğum günü partisi sonrasında evli olan ünlü bir erkekten kendisine mesaj geldiğini söyledi. Danla Bilic, "Bir doğum günü partisine gitmiştim. O da oradaydı ama görmedim bile adamı. Daha sonra ise 'Dün gece çok güzeldi' diye bir mesaj geldi. Ancak ben cevap vermedim. Hatta en son gelen cevabı geri çevirdim. Kendisi baya ünlü birisiydi ve evliydi" dedi.

Danla Bilic, Orkun Işıtmak'ın 'Söyle kim olduğunu eşi de bilsin' sözü üzerine 'Asla söylemem' diye cevap verdi.

