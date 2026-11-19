Mısır'ın kuzeyindeki Menufiye vilayetinde yürütülen arkeolojik kazılarda, yüzlerce tabutun ve altın eserin yer aldığı antik bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eski Eserler Yüksek Konseyi bünyesindeki arkeoloji ekibi, Ebu Bellu arkeolojik alanında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda mezar ve tabutun bulunduğu geniş bir nekropol alanı ortaya çıkardı.

MEZAR YAPILARI BULUNDU

Alandaki mimari dokuya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, taş ve seramik tabutların yanı sıra ahşap tabut kalıntıları, kerpiçten inşa edilmiş kubbeli mezarlar ile iç bölümleri kireç taşından yapılmış mezar yapılarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi, keşfin kendine özgü mimari özellikler barındırdığını kaydetti. Leysi, ilk incelemelerin buranın orta gelir kesime mensup kişilerin defnedildiği bir mezarlık olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kazı çalışmalarından sorumlu Muhammed Abdülbedii ise mezarlığın Ptolemaios Krallığı döneminin erken evreleri ile daha eski tarihsel dönemlere ait mezarları bir arada barındırdığına dikkati çekti.

DİL FİGÜRLERİ, MUSKALAR, BÖCEK BİÇİMLİ TILSIMLAR DA BULUNDU

Çalışmalarda yüzlerce taş tabutun yanı sıra insan biçiminde tasarlanmış seramik tabutlar ile insan kalıntılarının bulunduğu vurgulanan açıklamada, mezar buluntuları arasında altından yapılmış dil figürleri, küpeler, kolyeler, muskalar, böcek biçimli tılsımlar ve mezar heykelciklerinin de yer aldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, alanda mumyalama işlemlerinde kullanılan malzemeler ile reçine kalıntılarına da rastlandığı, ayrıca adak sunakları, kireç taşından heykel başları ve seramik figürlerin gün ışığına çıkarıldığı kaydedildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de keşfin eski Mısır medeniyetine ve dönemin defin geleneklerine ışık tutacağını belirterek, bölgedeki kazı ve belgeleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

MEZARLIĞIN DİNİ DÜNYASINA IŞIK TUTAN DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, mezarlıkta Renenutet, Osiris, İsis ve Hathor gibi tanrılarla bağlantılı inanç ve defin geleneklerine ilişkin önemli izlere rastlandı.

İlk değerlendirmeler, nekropolün ağırlıklı olarak orta gelir grubuna mensup kişilerin gömüldüğü bir alan olduğunu gösterdi. Yetkililer, kum ve moloz tabakalarının altında henüz gün yüzüne çıkarılmamış yapı ve eserlerin bulunabileceğine dikkati çekti.

Kazı alanında ortaya çıkarılan buluntular arasında hiyeroglif yazılar taşıyan onlarca fayans ushabti figürü de yer alıyor. Antik Mısır'da ölen kişiye öteki dünyada hizmet etmesi ve onun yerine çeşitli işleri üstlenmesi amacıyla mezarlara bırakılan bu küçük heykelcikler, dönemin ölüm ve ölüm sonrası yaşam anlayışına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

Alanda ayrıca sıvayla kaplanmış kil parçalar üzerinde, iki kulenin başında karşılıklı çömelmiş aslanların yer aldığı saray cephesi kabartması tespit edildi. Sunu masaları ve kireç taşından oyulmuş küçük heykel başları da diğer buluntular arasında yer aldı.

Yetkililer, kazı, inceleme ve belgeleme çalışmalarının devam edeceğini, alanın bilimsel araştırmaları ilerledikçe yeni keşiflerin de kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır