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Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında şampiyon olduktan sonra Cemal Can Cansever normal hayatına çabuk adapte oldu. Yaklaşık 5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Cemal Can, sosyal medyadan uzak kaldığı zamanın acısını çıkartmaya başladı. Çeşme tatilinden en güzel anları paylaşan Cemal Can bol bol yakın arkadaşı Danla Bilic ile gönderi attı.

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni olan Cemal Can, Survivor yarışmasına gitmeden öncede binlerce kişi tarafından takip ediliyordu. Açıklamalarıyla olay yaratan Danla Bilic ile dostluğuyla gündeme gelen Cemal Can Survivor yarışmasından sonra takipçi sayısını katlayarak 4 milyon kişiye ulaştı. Sosyal medya hesabında milyonlara ulaşan Cemal Can, takipçileriyle Çeşme tatilinden pozlar paylaştı.
Survivor’un İstanbul’da yapılan finalinden sonra bir süre ailesi ile zaman geçiren Cemal Can daha sonra yakın arkadaşı Danla Bilic’in yanına tatile gitti. İkilinin Çeşme’deki kavuşma anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘BİRBİRİMİZE DÖVME YAPMIŞTIK’

cemal can-danla
İnternet fenomeni Danla Bilic ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can’ın arasındaki bağ sosyal medyanın gündeminden bir an olsun düşmüyor. İkilinin arasındaki bağın kuvveti birçok kişinin “Danla Bilic’in Survivor 2020 şampiyonluğunu tebrik ediyorum” şeklinde eleştirileri yapmasına neden oldu. Eleştirilere aldırış etmeyen Danla Bilic ve Cemal Can dostluklarının nişanesi dövmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Dövmelerin fotoğrafını paylaşan Cemal Can “Geçen sene birbirimize dövme yapmıştık. Şimdi hatırladık” notunu düştü. İkilinin dövmesinde yer alan “SPR” harflerinin içerdiği anlam ise merak konusu oldu.

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