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Danla Bilic ve Kaan Yıldırım aşkı gerçek mi? "Ufak bir ameliyat oldum çıktığımda..."

03.02.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası gündemdeydi. Danla Bilic Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan bu iddiaya "Yeni sevgilim varmış" diyerek yanıt verdi.

Danla Bilic ve Kaan Yıldırım aşkı gerçek mi? "Ufak bir ameliyat oldum çıktığımda..."

Hadise'den ayrıldıktan sonra pek gündeme gelmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic ile aşk yaşadığı gündemdeydi. Bircan Bali, canlı yayında “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” dedi.

Sevgilisinden yeni ayrılan Danla Bilic bu iddialar sonrasında hemen paylaşım yaptı.

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Ünlü fenomen aşk iddialarıyla ilgili "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" diyerek haberlerle dalga geçti.


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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Kaan Yıldırım
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