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Dans ederek temizlik yapan çöpçü sosyal medyada fenomen oldu! 1 maaş ikramiye...

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Mersin'deki çöpçü fenomen oldu... Temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, temzilik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini duyurdu.

Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi.

Müziğin ritmine kapılan işçi bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek olan Başkan Gültak, "İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz" dedi.

(DHA)

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çöpçü temizlik işçisi düğün dans sosyal medya mersin

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ödüllendirilmesi gerçekten güzel bir yaklaşım olmuş.. belediyeye teşekkürler..
Haberi ekleyen editör arkadaş çöpçü yerine Temizlik Görevlisi veya Temizlik Personeli yazabilirdin bu şekilde okuyucuları daha mutlu etmiş olurdunuz.
umum öyle biliyor,sonradan eklenen kelimeler halk nazarında tutmuyor.apartman görevlisi gibi.
güzel haber
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