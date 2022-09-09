Dar eş anlamlısı nedir? Dar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Belirli bir alanı, maddiyat ile ilgili problemleri ve fikir görüşlerini ifade ederken genelde dar kelimesi kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre dar kelimesinin dokuz anlamı vardır. Ancak bazı anlamları günümüzde pek kullanılmaz. Dar kelimesinin aktif olarak kullanılan anlamları:

Sıkıntılı

Az, elverişsiz, sınırlı

Yetersiz

Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz

Güçlükle, ucu ucuna, ancak

Dar kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

Maddi olarak çok darda olduğu için yeni bir evi kiralayamadı.

Yollar çok dardı, bu yüzden trafik vardı.

O bu düşüncelerimi anlamayacak kadar dar görüşlüydü.

Darda olduğunu kimseyle paylaşmadığı için arkadaşları ona darılmıştı.

Dar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Darın eş anlamlısı olan pek çok kelime vardır. Ancak dar kelimesinin birden fazla farklı anlamı olduğu için bu kelimeleri dikkatli seçmeliyiz. Mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakmamız gerekir. Dar eş anlamlısı olarak gösterilecek kelimeler şu şekildedir:

Ensiz

Ancak

Mahdut

Sıkı

Darın eş anlamları ile örnek cümleler

Daire çok ensiz ama maşallah sanki villa kirası istiyorlar.

Bir yıl sonra anca para biriktirip memlekete gidebilmişti.

Mahdut durumda olduğu için ailesi onu dershaneye gönderememişti.

Galiba kilo aldım, kemer belimi sıktı.



