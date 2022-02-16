Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda 6. yüzyıldan kalan zeytinyağı işliği tespit edildi

Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda 6. yüzyıldan kalan zeytinyağı işliği tespit edildi

16.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Dara Antik Kenti'nde 6. yüzyıla ait zeytin işliğine rastlandı.

Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda 6. yüzyıldan kalan zeytinyağı işliği tespit edildi

Merkez Artuklu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde yer alan ve "Mezopotamya'nın Efes'i" olarak nitelendirilen Dara Antik Kenti'nde, 30 yılı aşkın süredir yürütülen bilimsel kazı ve araştırmalarla bugüne kadar çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü'nce 2021 yılı kazı sezonunda silindir şeklinde, yaklaşık 2 metre çapında zeytinin ezilerek yağının çıkarılması için kullanılan zeytinyağı işliğinin 6. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

“GÜNÜMÜZÜN İZLERİNİ GEÇMİŞTE ARAMAK LAZIM”

1

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, Dara Antik kentin 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi. Milattan sonra 6. yüzyılda doğunun en önemli garnizon kenti haline geldiğini ifade eden Metin, kent savunma sistemiyle ilgili birçok bilgiye sahip olduklarını belirtti.

Metin, kentin çevresindeki sivil mimariye yönelik ise çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını dile getirerek, "Özellikle 2019 yılı kazılarıyla sivil yapılara yönelik burada çok önemli bulgulara ulaştık. Bunlardan biri de zeytinyağı işliği. Zeytinyağı işliği antik dönemde çok önemli bir yere sahip endüstri kollarından biri. Antik kentin doğrudan zeytinyağı üretimine yönelik bulguyu net olarak vermektedir. Günümüzde de Dara'da zeytin üretimi yapılmaktadır. Günümüzün izlerini geçmişte aramak lazım." dedi.

“KAZILARLA TİCARETİN BOYUTU HAKKINDA DETAYLI BİLGİLERE SUNACAĞIMIZA İNANIYORUM”

2

Buluntunun tek bir malzeme olmadığını, yuvarlak bir ezme teknesi olduğunu kaydeden Metin, "Aynı zamanda üzerinde bir yuvarlak ezme taşı bulunmakta. Bunun devamında da olasılıkla bir ezme bölümü bulunmaktaydı. Yani elimizdeki malzemeler, zeytinin getirilip içerisinde kırıldıktan sonra bir çuvala doldurulup bu zeytinler eziliyor ve yağı çıkarılıyor." ifadelerini kullandı.

Metin, özellikle antik dönemde zeytin ve zeytinyağının daha fazla üretildiğine dikkati çekerek, “Hem sulak alanların daha fazla olması hem de o dönem için çok büyük bir ticari getirisi olduğundan dolayı yapıldığını düşünüyoruz. Yağ hem bir yiyecek anlamı taşımaktaydı hem de antik dönemde aydınlatma aracı orakta kullanılmaktaydı. Bu bizim için zeytinyağı anlamında ilk buluntu ama olasılıkla devamı gelecektir. Buradan, kentin ihtiyacını karşılamakla kalmayıp ticari anlamda da kullanıldığı sonucunu çıkarabiliriz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız kazılarla bu ticaretin boyutu hakkında daha detaylı bilgiler sunacağımıza inanıyorum." dedi.

“ANTİK KENTE HAYRAN KALDIK”

3

Iraktan kenti gezmeye gelen Temenni Menden, Dara Antik kentine hayran kaldıklarını söyledi. Menden, "Dara çok güzel. Bu tarihi yapıları çok beğendik. Burayı gördüğümüz için çok mutlu olduk. Bu değirmen taş da çok eski. Zeytinin ezilerek yağının çıkarıldığını öğrendik. Çok etkileyici." diye konuştu.

(AA)

Gaziantep Yesemek Açık Hava Müzesi, binlerce turisti ağırladı! Görenleri mest ettiGaziantep Yesemek Açık Hava Müzesi, binlerce turisti ağırladı! Görenleri mest etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akın ettiler! Batman filmindeki arabanın benzeri...Akın ettiler! Batman filmindeki arabanın benzeri...
Tüyler ürperten cinayette şoke edecek kararTüyler ürperten cinayette şoke edecek karar
Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdiErkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

İlginizi Çekebilir

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

“Çirkin” demişlerdi! Eski halini görenler inanamıyor

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.