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Daredevil umudu tükenmedi! Yeni Örümcek-Adam 3 filminde yer alabilir

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Daredevil umudu tükenmedi! Yeni Örümcek-Adam 3 filminde yer alabilir

Ortaya atılan bir iddiaya göre Netflix’te iptal edilen Daredevil karakterinin yeni Öpümcek-Adam 3 (Spider-Man 3) filminde yer alabileceği söylendi. Darevil kostümünü ise yeniden Charlie Cox giyecek.

Netflix tarafından 2018'de iptal edilen Daredevil dizisinin başrolü Charlie Cox'un Spider-Man 3 filmiyle Marvel Sinematik Evrenine dahil olacağı açıklandı. Büyük bir hayran kitlesine sahip Daredevil'in nasıl bir yere sahip olacağı ise bilinmiyor.

Cox'un rolü henüz oyuncu veya Marvel/Sony tarafından resmen doğrulanmadı. Benedict Cumberbatch'in Doctor Strange karakterini yeniden canlandıracağı üçüncü filmde Jamie Foxx'un Electro karakterini, Alfred Molina'nın ise Doctor Octopus karakterini yeniden canlandırması bekleniyor. Ayrıca Collider sitesinin haberine göre Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ve Emma Stone'un da yeni filmde rol alması için görüşmelere devam ediliyor.

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Disney'in yatırımcılara yönelik toplantısı 10 Aralık'ta düzenlenecek. Toplantıda yeni projeler ve Disney+'ın gidişatı hakkında açıklama yapılması da bekleniyor.

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