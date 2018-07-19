Darısı Başımıza yeni bölüm reyting zirvesinde!

Show TV’nin ekranları ısıtan dizisi Darısı Başımıza dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle reytinglerde birinci oldu. Darısı Başımıza, ABC1 20+'da 3,76 izlenme oranı (rating), 12,12 izlenme payı (share), Total’de ise 3,78 izlenme oranı (rating), 12,90 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza yeni bölümüyle beğeni toplarken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

DARISI BAŞIMIZA'DA NE OLDU?

Darısı Başımıza’nın heyecanla beklenen üçüncü bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #seniniçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #DarısıBaşımıza etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 45 dakika, dünyada 3 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. “Darısı Başımıza”nın başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.