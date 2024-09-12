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Daum için cenaze töreni düzenlendi! Ali Koç ve birçok isim katıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 19:24
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Fenerbahçe, Beşiktaş ile Bursaspor’da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı. Düzenlenen törende "Memleketim" ve "Bir Şarkısın Sen" şarkıları da çalınması dikkatleri çekti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Bursaspor’da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için cenaze töreni düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törenin yapıldığı stadyum da ''Memleketim" ve "Bir Şarkısın Sen" şarkıları çalınması dikkat çekti.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Efsane teknik direktörün cenazesine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Yılmaz Vural, efsane futbolcular Volkan Demirel, Tanju Çolak, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin ile Servet Yardımcı gibi isimler de katıldı.

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Ali Koç Christoph Daum son dakika fenerbahçe
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