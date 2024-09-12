Daum için cenaze töreni düzenlendi! Ali Koç ve birçok isim katıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Bursaspor’da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için cenaze töreni düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadyumu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törenin yapıldığı stadyum da ''Memleketim" ve "Bir Şarkısın Sen" şarkıları çalınması dikkat çekti.

BİRÇOK İSİM KATILDI

Efsane teknik direktörün cenazesine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Yılmaz Vural, efsane futbolcular Volkan Demirel, Tanju Çolak, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin ile Servet Yardımcı gibi isimler de katıldı.