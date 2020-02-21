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Davayı kaybeden Hadise'den ablasıyla ilgili olay paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 09:46 | Son Güncelleme

Ablası Hülya Açıkgöz ile arası bozuk olan Hadise davayı kaybedince çok sinirlendi. Hadise yaptığı paylaşımda "Zehirli insan zehirlidir; aile olsun ya da olmasın" dedi.

Davayı kaybeden Hadise'den ablasıyla ilgili olay paylaşım

Hadise’nin menajerliğini, geçtiğimiz yıla kadar ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak geçtiğimiz sene, iki kardeş arasında ipler koptu. Ünlü şarkıcı, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş küsmüştü.

Yıllardır ablasıyla birlikte çalışan Hadise, “hadise.com” internet sitesini ablası menajerliğini yaptığı sırada almıştı. İki kardeşin arasındaki kavga ve birlikte çalışmayı bırakması, bir domain savaşını başlattı. Uzun bir süredir domain adresini geri almaya çalışan Hadise, sorunu ablasıyla çözemeyince olayı mahkemeye taşıdı. 3 Kasım 2004 senesinde kaydedilen hadise.com adresi için ünlü şarkıcı, 2 Aralık 2019 tarihinde Belçika’daki ablasına dava açtı. Hadise‘nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru başlayan domain davası, ünlü şarkıcının beklediği gibi sonuçlanmadı.

2012 yılında hadise.com domainini, Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz, 30 bin dolar ödeyerek satın almıştı. Hadise, Türkiye’de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetti.

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Dava sonucuna çok sinirlenen Hadise, Instagram’dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hadise paylaşımında "O hala senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aile olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz" notunu paylaştı.


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