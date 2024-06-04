Sinem Kobal kırmızı davet tarzıyla adından söz ettirdi! Ekranlara geri mi dönüyor?

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kobal, son olarak ELLE Style Awards 2024 ödül gecesinde kırmızı elbisesi ile boy gösterdi. Davet tarzı beğenilen oyuncu ekranlara geri dönüp dönmeyeceği hakkında da konuştu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen oyuncu yeni projesinin müjdesini verdi. Kobal, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben de özel gece için hazırlandım. Her şey yolunda bir sürprizim var. Dijital bir projemiz vardı onu çektik yakında izleyici ile buluşacak. Yine açıklayamadığım güzel gelişmelerimiz var. Sürpriz olsun. Her şey yolunda..."







