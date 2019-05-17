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Davetiyesini paylaştı... YouTuber Enes Batur evleniyor!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 17.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok aboneye sahip olan YouTuber'ı Enes Batur Sungurtekin, evleneceğini açıklayarak sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaştı.

Davetiyesini paylaştı... YouTuber Enes Batur evleniyor!

Daha önce yaptığı bir açıklamada "10 milyon aboneye ulaşınca evleneceğim" diyen ünlü YouTuber, Enes Batur Sungurtekin 10 milyon aboneyi aşınca evlilik kararı aldı.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMA ÖZELDEN YOLLADIM"

Sevgilisi Tulu Baci ile 22 Mayıs Çarşamba günü evleneceğini duyuran 21 yaşındaki genç YouTuber, davetiyesini sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafa "Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım" notunu düştü.

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REKLAM MI?

Enes Batur'un bu hareketi kimi takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, kimileri de bunun yeni filmi için bir reklam olduğunu iddia etti.

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Enes Batur evleniyor

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