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David Beckham'dan Guild Esports'a 480 bin Pound'luk yatırım!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Manchester United ve Milan gibi futbol takımlarda efsaneleşen İngiliz futbolcu David Beckham, bu kez gözünü futbola değil e-spora dikti. David Beckham, Londra merkezli Guild Esports takımına 480 bin Pound yatırım yaptı.

David Beckham'dan Guild Esports'a 480 bin Pound'luk yatırım!

David Beckham'ı tanımayan çok az kişi vardır. Biz onu yeşil sahalardaki füzeleriyle, Manchester United yıllarında efsaneleşen performanslarıyla ve Ronaldo'nun 'Beckham hala parfüm kokuyordu' deyişiyle hatırlıyoruz. Beckham şu sıralar ise emekliliğin tadını doyasıya çıkartmakta. Ancak MLS ekibi Inter Miami CF'nin de başkanı olan ünlü eski futbolcu, bir yandan yatırım yapmaya da devam ediyor. Onun yatırım yaptığı alan ise bu kez son derece farklı.

DAVİD BECKHAM GUİLD ESPORTS'A DESTEK OLDU

Guild Esports yeni yeni modelleşen ve bu yüzden 31 milyon dolarlık sermaye arayan bir e-spor akademisi. FIFA, Fortnite ve Rocket League gibi oyunlarda, titizlikle seçilmiş oyuncularla başarı hedefleyen akademinin yardımına David Beckham koştu. Beckham, Guild Esports'a 480 bin Pound yatırdı.

Guild Esports

'AYNI KARARLILIK E-SPOR'DA DA VAR'

e-spor sektörüne yaptığı değerli yatırım sonrası konuşan Beckham, kariyeri boyunca en iyi oyuncularla çalışacak kadar şanslı olduğunu belirterek, '' Bu seviyelerde oynamak için gereken tutku ve özveriyi ilk elden gördüm. Aynı kararlığın e-spor sporcularında da olduğunu biliyorum. '' dedi. Ayrıca Beckham Guild Esports'un büyümesine yardımcı olmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi. Görünüşe göre ünlü isim, e-spor'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

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