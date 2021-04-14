David Harbour, Strangers Things 4. sezondan ilk spoiler’ı verdi!

Netflix deyince akla ilk gelen dizilerden biri olan Strangers Things 4. sezon çekimleri start verdi. Dizinin yeni sezon senaryosu oyuncuların eline geçtiğinden beri oyuncular merak uyandıran çeşitli açıklamalar yaptı.

STRANGERS THİNGS 4. SEZONDA NELER OLACAK?

Set arasında açtığı Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluşan David Harbour, Strangers Things'te Jim Hopper rolünü canlandırıyor. 4'üncü sezonun çekimleri sürerken, çekimler esnasında Instagram'dan canlı yayında sette neler olup bittiğinden bahseden Harbour, laf arasında yeni sezonda olanlar konusunda spoiler vereceğini de söylüyor.

Yüzündeki yara berelerden dolayı dizide rol icabı kavga ettiği anlaşılan Harbour, yayın sırasında senaryoyu okuyabileceğini söylüyor ve bu sezon Eleven'a neler olacağını herkese anlatacağım diyor! Neyse ki korkulan olmuyor ve Harbour yalnızca şaka yapmakla yetiniyor.



