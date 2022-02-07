David Lych, Steven Spielberg’in yeni filminin başrolünü üstlenecek! İki dev isimden yeni proje geliyor

Ünlü yönetmen David Lynch, Steven Spielberg’in yeni filmi The Fabelmans’ın kadrosuna katılmaya hazırlandığını duyurdu. Beyazperde’de yer alan habere göre filmin detayları sır gibi saklanıyor.

“Fabelmans”, Spielberg'in Arizona'da büyüdüğü zamanlarından yola çıkarak ortaya çıkardığı, yarı otobiyografik bir proje olarak tanımlanıyor. Lynch, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters ve yeni yetenek Gabriel LaBelle'den oluşan oyuncu kadrosuna katılıyor. Williams ve Dano'nun Spielberg'in ebeveynlerinden alınan karakterleri üstlenmeleri beklenirken, Rogen'in rolünün Spielberg'in amcasından etkilendiği söyleniyor. LaBelle, bir Spielberg analogu olan hevesli film yapımcısı Sammy'yi canlandırırken, Butters, kız kardeşi Anne'yi canlandırıyor. Spielberg, senaryoyu sık sık birlikte çalıştığı Tony Kushner ile birlikte yazdı.



