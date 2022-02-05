Efsane korku serisi Çığlık filminin altıncı halkası geliyor! Hazırlıklar başladı

Neve Campbell, Courtney Cox ve David Arquette'nin başrollerini paylaştığı Çığlık filminin 1997, 2000 ve 2011 yıllarında üç devam filmi çekildi. Serinin beşinci ve Wes Craven tarafından yönetilmeyen ilk filmi "Çığlık" ise geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Çığlık, vizyondaki ilk hafta sonunda, ABD'de aylardır gişenin bir numarasında yer alan Spider-Man: No Way Home'u tahtından indirmeyi de başardı.

GİŞE BAŞARISI YENİ YAPIMIN HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRDI

Gişedeki başarısının sonrasında Çığlık serisinin senaristleri r James Vanderbilt, Guy Busick ve yönetmenler Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett yeni bir devam filmi için yeniden bir araya geldi. Filmin çekimlerinin önümüzdeki yaz başlaması planlanıyor. Filme ilişkin son bilgilerde ise henüz oyuncu kadrosunun netlik kazanmadığı belirtildi.



