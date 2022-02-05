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  4. Efsane korku serisi Çığlık filminin altıncı halkası geliyor! Hazırlıklar başladı

Efsane korku serisi Çığlık filminin altıncı halkası geliyor! Hazırlıklar başladı

05.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korku sineması denildiğinde pek çok kişinin aklına gelen Çığlık filmi ilk olarak 1996 yılında sinema seyircisiyle buluşmuştu. İlerleyen yıllarda seri devam eden filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren serinin beşinci filminin sonrasında yaratıcı ekibi yeni yapım için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Efsane korku serisi Çığlık filminin altıncı halkası geliyor! Hazırlıklar başladı

Neve Campbell, Courtney Cox ve David Arquette'nin başrollerini paylaştığı Çığlık filminin 1997, 2000 ve 2011 yıllarında üç devam filmi çekildi. Serinin beşinci ve Wes Craven tarafından yönetilmeyen ilk filmi "Çığlık" ise geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Çığlık, vizyondaki ilk hafta sonunda, ABD'de aylardır gişenin bir numarasında yer alan Spider-Man: No Way Home'u tahtından indirmeyi de başardı.

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GİŞE BAŞARISI YENİ YAPIMIN HAZIRLIKLARINI HIZLANDIRDI

Gişedeki başarısının sonrasında Çığlık serisinin senaristleri r James Vanderbilt, Guy Busick ve yönetmenler Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett yeni bir devam filmi için yeniden bir araya geldi. Filmin çekimlerinin önümüzdeki yaz başlaması planlanıyor. Filme ilişkin son bilgilerde ise henüz oyuncu kadrosunun netlik kazanmadığı belirtildi.

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