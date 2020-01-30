David Schwimmer'dan Friends açıklaması

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ve 1990’lara damgasını vuran Friends’in etkisi hala devam ediyor. Başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry’nin yer aldığı dizi, altı arkadaşın hayatını esprili bir dille anlatıyor.

Soldan sağa: David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc

Hikayesiyle herkesi kendine çeken dizinin yıllardır aynı kadro ile yeniden çekilmesi isteniyor. Hatta TV kanalları da oyuncularla zamanında görüştü, yeniden başlayacağına dair pek çok söylenti çıktı. Fakat ne dizi başladı ne de oyuncular konu hakkında yorum yaptı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sonunda David Schwimmer The Guardian’a bir açıklama yaptı ve dizinin yeniden çekilmeyeceğini anlattı. "Herkesin farklı kariyer planları göz önüne alındığında bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum" diyen Schwimmer, diğer ekip arkadaşlarının da aynı düşünceye sahip olduğunu söyledi.



David Schwimmer

'GELEN TÜM TEKLİFLER ÇOK SAÇMAYDI'

“Para için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şimdiye kadar gelen tüm teklifler çok saçmaydı” diyen ünlü oyuncu, ekibin tekrar bir araya gelmeyeceğini, dizinin yeniden başlamayacağını sert bir dille ifade etti: “Herkes istiyor diye geri dönmeyeceğiz. Bu muhteşem diziye gölge düşürmek istemeyiz!”



