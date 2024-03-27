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  4. David ve Victoria Beckham 5 milyon sterlinlik süperyatlarında keyifte! Lüks detaylar

David ve Victoria Beckham 5 milyon sterlinlik süperyatlarında keyifte! Lüks detaylar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 09:52
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Victoria Beckham, Miami'deki 5 milyon sterlinlik süperyatlarında güneşin tadını çıkardı. David ve Victoria Beckham'ın 5 milyon sterlinlik süperyatları görenleri büyüledi.

David ve Victoria Beckham 5 milyon sterlinlik süperyatlarında keyifte! Lüks detaylar

Victoria Beckham ve eşi David Beckham, Miami'de bulunan lüks 5 milyon sterlinlik süperyatları Seven'de güneşin tadını çıkardı.

49 yaşındaki moda tasarımcısı, eski futbolcu David ile kaliteli vakit geçirirken siyah mini elbisesiyle bacaklarını sergiledi.

Victoria, güneşlenirken eşiyle üst güvertede güneşin tadını çıkarırken, süperyat personeli ihtiyaçlarıyla ilgilendi. 5 milyon sterlinlik (6,650,000 Amerikan Doları) devasa yat görenleri de büyüledi.

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Yatın uzunluğu 28.5 metre olup içinde on misafiri ağırlayabilecek beş kabin bulunuyor, ayrıca mürettebat üyeleri de mevcut.

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Seven, her biri 2.400 beygir gücünde iki motorla donatılmış olup, 30 knot'a kadar ulaşabilen bir maksimum hız ve 22 knot seyir hızı sağlıyor. Klima, Wi-Fi ve yemek masası bulunan bir açık güvertenin yanında içeride de lüks detaylar yer alıyor.

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Bu denizcilik sanat eseri, Zuccon International Project ve Ferretti tarafından yapıldı, orijinal tasarımın bazı detaylarını değiştirmenin yanı sıra Beckham'ın yeni yatı özelleştirmesine ve ona özel bir dokunuş katmasına izin verildi.

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Victoria Beckham yaşında
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