MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Davut Güloğlu ''Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?'' sorusuna yanıt verdi

Davut Güloğlu ''Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?'' sorusuna yanıt verdi

21.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Davut Güloğlu, geçmişte cinsel ilişki tedavisi gördüğü yönündeki iddialar hakkında yıllar sonra açıklama yaptı. Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Davut Güloğlu, ''Anne eksikliği yüzünden büyük kadınlarla beraber oldum'' dedi.

Davut Güloğlu ''Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?'' sorusuna yanıt verdi

Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak akıllarda yer edinen ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güloğlu, bir dönem Emel Müftüoğlu ile yaşadığı ilişkiye de değindi.

Güloğlu, kendisinden 11 yaş büyük Emel Müftüoğlu hakkında "Anne eksikliğinden dolayı oldu. İlişkide sevilmek güzeldir. Benim bir de çocuk ruhum vardı, onlar da bunu iyi yapıyorlardı. Böyle büyük bir ilişkim de Emel Müftüoğlu ile olmuştu. Güzel de bir ilişkiydi. Emel'le dostluğumuz, arkadaşlığımız çok iyiydi. Olgunluk derecesinde ondan çok şey öğrendim'' ifadelerini kullandı.

Davut Güloğlu ''Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?'' sorusuna yanıt verdi

Ünlü şarkıcı, cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördüğü yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek ''Bu bir yalan'' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'Koltukta iç çamaşırlı pozlar verdi! 'En ateşli ev hali...'
Yeni gelişme! Acun ısrarcı oldu kararından vazgeçtiYeni gelişme! Acun ısrarcı oldu kararından vazgeçti
Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Canlı yayında dikkat çeken asgari ücret açıklaması! 'Herkes bu noktada şoke oldu' dedi ve ekledi: Bu işin...

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

EYT 2023’e mi kaldı? Düşük maaş, yüksek kıdem...

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.