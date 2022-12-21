Davut Güloğlu ''Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?'' sorusuna yanıt verdi

Karadeniz'in Ricky Martin'i olarak akıllarda yer edinen ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güloğlu, bir dönem Emel Müftüoğlu ile yaşadığı ilişkiye de değindi.

Güloğlu, kendisinden 11 yaş büyük Emel Müftüoğlu hakkında "Anne eksikliğinden dolayı oldu. İlişkide sevilmek güzeldir. Benim bir de çocuk ruhum vardı, onlar da bunu iyi yapıyorlardı. Böyle büyük bir ilişkim de Emel Müftüoğlu ile olmuştu. Güzel de bir ilişkiydi. Emel'le dostluğumuz, arkadaşlığımız çok iyiydi. Olgunluk derecesinde ondan çok şey öğrendim'' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördüğü yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirterek ''Bu bir yalan'' dedi.

