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Dead or Alive 6 ertelendi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 11.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

Geliştiriciler Dead or Alive 6’da cinselliğe değil de oynanış tarafına odaklanıyor. Ayrıca bu kez kostümleri özelleştirme de olacak. Tabii bunlar için biraz daha bekleyeceğiz.

Dead or Alive 6 ertelendi

Koei Tecmo, merakla beklenen yeni dövüş oyunu Dead or Alive 6’nın çıkışında ufak bir ertelemeye gidildiğini duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada, oyunun 15 Şubat’ta raflarda olacağı söylenmişti. Yeni tarih ise, 1 Mart. Yani 2 haftalık bir erteleme söz konusu.

Bu çıkış tarihinin tüm bölgeler için olduğunu belirten yetkililer, ertelemeye gerekçe olarak da oyunun daha optimize ve daha stabil bir performansa sahip olması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğundan bahsediyor.

“Sabrınızın karşılığı olarak size en iyi Dead or Alive deneyimini sunacağız” – Yohei Shimbori (Yapımcı ve Yönetmen)
Team Ninja tarafından geliştirilen oyunda hem tek kişilik oyun modu hem de çoklu oyunculu modlar yer alıyor. Yepyeni bir oyun motoru kullanan yapımcılar, bu sayede daha gerçekçi görseller ve fizik detaylarının ekranlara yansıyabileceğini düşünüyor.
Dead or Alive 6, PC, PS4, Arcade ve XONE için raflarda olacak. Bu arada, ilk Dead or Alive’ın da 26 Kasım 1996’da satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
dead or alive oyun

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