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Deadpool 3 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli mi? Deadpool 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deadpool film serisinin 3. filmi sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Marvel dünyasının sevilen serilerinden biri olan Deadpool son olarak ikinci filmi ile vizyonda yer almıştı. Deadpool 3 filminin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturmaya hazırlanırken senaryosu Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından kaleme alınacak. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli mi? Deadpool 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Deadpool 3 ne zaman çıkacak, vizyon tarihi belli mi? Deadpool 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deadpool filminin konusu Marvel Comics'in Rob Lifeld ve Fabian Nicieza tarafından yazılan çizgi romanlarına dayanıyor. Deadpool'un üçüncü filmi Marvel Studios tarafından üretilecek ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılacak. Ayrıca Deadpool 3'te Hugh Jackman'ın da yer alacağı açıklandı. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkar? Deadpool vizyon tarihi nedir? Deadpool 3 filmi hakkında tüm detaylar haberimizde...

DEADPOOL 3 NE ZAMAN

DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Deadpool serisinin ilki 2016, ikincisi ise 2018 yılında vizyona girmişti.

Filmin başrol oyuncusu olan Ryan Reynolds, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile serinin devam filminin vizyon tarihini duyurdu.

Yayınladığı videoda Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı.

DEADPOOL VİZYON TARİHİ

DEADPOOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Marvel'in anti kahramanlarından olan Deadpool, eski bir Özel Kuvvet askeri Wade Wilson, ordudan ayrıldıktan sonra kendi halinde yaşamaktadır. Hayatına giren Vanessa ile her şeyin yolunda gittiğini düşünürken kanser olduğunu öğrenir. Vanessa'nın kendisinin bu sıkıntılı sürecini görmesini istemez ve ondan ayrılır. Daha sonra tedavi umudu sunan bilimsel bir projeye dahil olur. Ancak proje de yan etki olarak kansere tedavi olur ve Wade her şey sona erdiğinde üstün yetenekleri olan birine dönüşür.

DEADPOOLL

DEADPOOL OYUNCULARI KİM?

Filmde, başrol oyuncusu Ryan Reynolds'un yanı sıra Wolverine karakteri ile Hugh Jackman da yer alacak.

Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano, Ed Skrein, T.J. Miller, Ben Wilkinson, Paul Lazenby, Jed Rees, Andre Tricoteux, Olesia Shewchuk, Stan Lee, Leslie Uggams, Karan Soni, Stefan Kapičić, Rachel Sheen, Brianna Hildebrand

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