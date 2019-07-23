Mynet Trend

Death Stranding’in kapağı belli oldu!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Metal Gear Solid serisinin yaratıcısı olan Hideo Kojima ile Konami’nin arası bozulmuş ve Kojima firmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Kojima’ya kucak açan PlayStation, üstadın yeni bir oyun firması kurmasını ve hali hazırda Guerrilla Games‘in Horizon Zero Down oyunundaki motoru kullanmasını sağlamıştı.

Death Stranding’in kapağı belli oldu!

8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için çıkacak olan ve Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek olan Death Stranding, büyük merakla bekleniyordu. PlayStation Store’da 429 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olacak olan oyunun kapak fotoğrafı ise bugüne kadar belli değildi. Hideo Kojima, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunun kapağını resmi olarak doğruladı.

Death-Stranding

Steelbook ve normal kutu için farklı tasarım yapan Kojima, yine kapaklarda Only on PlayStation 4 (Sadece PlayStation 4’te) ibaresine yer vermemesi ile dikkat çekti. Oyunun PlayStation 4’e özel olduğunu belirten ifadeyi taşımaması, belli bir süre sonra sonra PC’ye de gelebileceğinin sinyallerini veriyordu.

Xiaomi Mi A3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı!

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Dünyada bir ilk olacak! Dikkat çeken özelliği ise...Dünyada bir ilk olacak! Dikkat çeken özelliği ise...
Kablosuz kulaklıklar artık kaybolmayacakKablosuz kulaklıklar artık kaybolmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Playstation Metal Gear Solid

En Çok Okunan Trend Haberler

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

250 polisle gece yarısı dev baskın! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Vatandaşlara uyarı

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Vatandaşlara uyarı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

İngiliz yarış atını çalıp kesmişler!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yenilikler geldi!

iPhone'da büyük kolaylık!

Mate X modeli çok yakında satışa sunulacak!

Çok yakında satışa sunulacak! İşte özellikleri

FaceApp uygulamasının sahtesini yaptılar

FaceApp ile ilgili büyük tehlike!

Pixel 3a bugün DxOMark puanı ile karşımıza çıktı

Pixel 3a'nın DxOMark puanı belli oldu

Redmi 64 MP kameralı telefonu için örnek fotoğraf paylaştı

Dünyada bir ilk olacak! Dikkat çeken özelliği ise...

Android’in yeni özellikleri Google Asistan ile uyumlu olacak

Kablosuz kulaklıklar artık kaybolmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.