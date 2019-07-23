Death Stranding’in kapağı belli oldu!

8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için çıkacak olan ve Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek olan Death Stranding, büyük merakla bekleniyordu. PlayStation Store’da 429 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olacak olan oyunun kapak fotoğrafı ise bugüne kadar belli değildi. Hideo Kojima, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile oyunun kapağını resmi olarak doğruladı.

Steelbook ve normal kutu için farklı tasarım yapan Kojima, yine kapaklarda Only on PlayStation 4 (Sadece PlayStation 4’te) ibaresine yer vermemesi ile dikkat çekti. Oyunun PlayStation 4’e özel olduğunu belirten ifadeyi taşımaması, belli bir süre sonra sonra PC’ye de gelebileceğinin sinyallerini veriyordu.

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