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Death Stranding’in PC sürümü mü geliyor?

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

PlayStation 4’e özel olması beklenen Death Stranding için bugün çok büyük bir iddia geldi. Dün oyunun çıkış tarihinin duyurulma videosunun sonunda Death Stranding’in kapağı resmi olarak göründü.

Death Stranding’in PC sürümü mü geliyor?

Ancak bu kapakta Only On PlayStation ibaresi yer almıyordu. Bildiğiniz gibi PlayStation 4’ün özel oyunlarında bu ibare yer alıyor.

Only On PlayStation ibaresinin yer almaması, oyunun PC’ye gelebileceğini gündeme getirdi. Bildiğiniz gibi Kojima’nın efsanevi serisi Metal Gear Solid de PlayStation’dan sonra PC’ye de gelmişti. MGS serisinin PC’ye gelmesi ve Death Stranding’in kapağında Only On PlayStation ibaresinin yer almaması bu iddiaları güçlendiriyor.

Şimdilik ne Kojima ne de PlayStation cephesinden bir açıklama gelmedi. Muhtemelen Death Stranding, 6 ay ya da 12 ay süre ile PlayStation 4’e özel olacak daha sonra da PC platformuna göz kırpacak.

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Anahtar Kelimeler:
Death Stranding Playstation

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