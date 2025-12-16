Meksika meclisinde saç saça baş başa kavga! Kadın üyeleri gören inanamadı

Meksika'daki mecliste yaşanan kavga dünyanın gündemine oturdu. Başkent Meksiko’da yapılan kent meclisi oturumunda ortalık bir anda karıştı, saç saça baş başa kavgayı görenler inanamadı.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSEKLDİ

Kişisel veriler ve şeffaflık alanında faaliyet yürüten bir kurumun kaldırılmasını öngören tasarının ele alındığı görüşmeler sırasında gerilim arttı.

Mecliste tartışma sürerken oturum sırasında, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde tartışmaya başladı.

MECLİSTE SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA

Tansiyonun yükseldiği anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır